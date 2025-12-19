  2. জাতীয়

প্রথম আলোর অফিসে আগুন নেভাতে গিয়ে দুই ফায়ার কর্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৬ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রথম আলোর অফিসে আগুন নেভাতে গিয়ে দুই ফায়ার কর্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর অফিসে আগুন নেভানোর সময় বৈদ্যুতিক শক লেগে ফায়ার সার্ভিসের দুই কর্মী গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

পরে অচেতন অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে ভর্তি করা হয়। তারা হলেন- মো. আলমগীর হোসেন (৪০) ও মো. শফিউল ইসলাম (৪২)।

তাদের নিয়ে আসা ফায়ার স্টেশন কমান্ডার মিজানুর রহমান জানান, আহত ২ জন মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের ফায়ার ফাইটার। কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর অফিসে আগুন নেভাতে গিয়ে পানির লাইন দেওয়ার সময় হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক লেগে গুরুতর অসুস্থ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে ভর্তি করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতারের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক জানান, আগুন নেভাতে গিয়ে দুই ফায়ার ফাইটার বৈদ্যুতিক শক লেগে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে এসেছেন। তাদেরকে ভর্তি দেওয়া হয়েছে।

