৬০ ফিট সংযোগ সড়ক উদ্বোধন আজ

৬০ ফিট সংযোগ সড়ক উদ্বোধন আজ
রাজধানীর মিরপুরে ৬০ ফিট সংযোগ সড়ক উদ্বোধন করা হবে আজ বুধবার (১৭ ডিসেম্বর)। এ উপলক্ষে বিকেল ৩টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।
ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা জোবায়ের হোসেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ডিএনসিসির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মিরপুর ৬০ ফুট সংযোগ সড়ক আজ সর্বসাধারণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
ডিএনসিসি সূত্র জানায়, ৬০ ফিট সড়কের ওই সংযোগ ব্যবস্থা না থাকায় কয়েক যুগ ধরে সড়কটিতে যানজট সৃষ্টি হতো। এতে নাগরিকদের ভোগান্তি পোহাতে হতো। তাই কয়েক মাস আগে সংযোগ সড়কে থাকা বেশ কিছু স্থাপনা উচ্ছেদ করে ডিএনসিসি। এরপর সড়কটি সংস্কার করা হয়।
