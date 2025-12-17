  2. জাতীয়

৬০ ফিট সংযোগ সড়ক উদ্বোধন আজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩০ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
৬০ ফিট সংযোগ সড়ক উদ্বোধন আজ

রাজধানীর মিরপুরে ৬০ ফিট সংযোগ সড়ক উদ্বোধন করা হবে আজ বুধবার (১৭ ডিসেম্বর)। এ উপলক্ষে বিকেল ৩টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।

ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা জোবায়ের হোসেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ডিএনসিসির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মিরপুর ৬০ ফুট সংযোগ সড়ক আজ সর্বসাধারণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

ডিএনসিসি সূত্র জানায়, ৬০ ফিট সড়কের ওই সংযোগ ব্যবস্থা না থাকায় কয়েক যুগ ধরে সড়কটিতে যানজট সৃষ্টি হতো। এতে নাগরিকদের ভোগান্তি পোহাতে হতো। তাই কয়েক মাস আগে সংযোগ সড়কে থাকা বেশ কিছু স্থাপনা উচ্ছেদ করে ডিএনসিসি। এরপর সড়কটি সংস্কার করা হয়।

এমএমএ/এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।