স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ, বাড়ছে উপস্থিতি

স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ, বাড়ছে উপস্থিতি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাতভর আন্দোলন করেছেন ছাত্র-জনতা। আজ শুক্রবারও (১৯ ডিসেম্বর) চলছে এই আন্দোলন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহবাগে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে। এসময় স্লোগানে উত্তাল রয়েছে শাহবাগ।
সরেজমিন দেখা গেছে, শাহবাগ মোড়ে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। মোড়েই অবস্থান নিয়েছেন ছাত্র-জনতা। উপস্থিত ছাত্র-জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। আন্দোলনে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ যোগ দিয়েছেন।
রাজধানীর শান্তিনগর থেকে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন শরিফুল হাসান। তিনি জানান, গত এক মাস আগেও এই শাহবাগে হাদী ভাইয়ের ডাকে আন্দোলন করেছি। আজ হাদী ভাই নেই, তার মৃত্যুর বিচারের দাবিতে আন্দোলন করতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর নেই।
এ সময় ‘এই মুহুর্তে দরকার, বিপ্লবী সরকার’ ‘এক দুই তিন চার, ইন্টেরিম গদি ছাড়’, ‘রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়’, ‘গোলামি না আজাদী, আজাদী-আজাদী’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’, ‘ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা গেছে।
আরএএস/এমআইএইচএস/এমএস