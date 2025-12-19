ওসমান হাদির মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের শোক
বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তরুণ নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) এক শোকবার্তায় মার্কিন দূতাবাস ওসমান হাদির পরিবার, বন্ধু ও সমর্থকদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানায়।
শোকবার্তায় বলা হয়, এই দুঃখজনক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে। তরুণ এই নেতার অকাল মৃত্যু দেশবাসীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি বলেও উল্লেখ করা হয়।
গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
জেপিআই/কেএসআর