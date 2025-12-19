  2. জাতীয়

ওসমান হাদির মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের শোক

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের শোক
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি/ ফাইল ছবি

বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তরুণ নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) এক শোকবার্তায় মার্কিন দূতাবাস ওসমান হাদির পরিবার, বন্ধু ও সমর্থকদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানায়।

শোকবার্তায় বলা হয়, এই দুঃখজনক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে। তরুণ এই নেতার অকাল মৃত্যু দেশবাসীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি বলেও উল্লেখ করা হয়।

গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

জেপিআই/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।