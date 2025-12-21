যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ী নিহত
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আশীষ জোয়ারদার (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত আশীষ কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দিনগত রাত একটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত দেড়টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আশীষকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী আল আমিন বলেন, রাত একটার দিকে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে নিচে আড়তের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আশীষ। এসময় ২/৩ জন ছিনতাইকারী তার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি বাধা দিতে গেলে ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে। এসময় ওই ব্যবসায়ীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আরও পড়ুন
ফেরি থেকে ট্রাকসহ ৫ যানবাহন নদীতে, তিনজনের মরদেহ উদ্ধার
সুদানে নিহত ৬ শান্তিরক্ষী সেনার জানাজা সম্পন্ন
নিহত আশীষ মাগুরা জেলার সদর উপজেলার পাতুড়িয়া গ্রামে অমল জোয়ারদারের ছেলে। কর্মসূত্রে যাত্রাবাড়ী এলাকায় বসবাস করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। আশীষ ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত হলে ঢামেকে নিয়ে আসলে তার মৃত্যু হয় বলে জানতে পেরেছি।
কাজী আল-আমিন/কেএসআর