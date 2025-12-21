  2. বিনোদন

গুরুতর আহত ইমরান হাশমি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫০ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ইমরান হাশমি। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫ সালটি বলিউডের জন্য মিশ্র অনুভূতির বছর হয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন ‘ধুরন্ধর’র মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা দর্শকের উন্মাদনা বাড়িয়েছে, অন্যদিকে বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ও আসরানীর মতো কিংবদন্তি তারকাদের হারিয়ে শোকস্তব্ধ বলিউড। এই আবহ কাটতে না কাটতেই এবার দুঃসংবাদ এল অভিনেতা ইমরান হাশমিকে ঘিরে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজস্থানে চলছে ইমরান হাশমীর নতুন ছবি ‘আওয়ারাপন ২’-এর শুটিং। সেখানেই একটি উঁচু জায়গায় অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়ে হঠাৎ তার পেটের পেশি ছিঁড়ে যায়। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে, শরীরের ভেতরে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত শুরু হয়।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের সিদ্ধান্তে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয় অভিনেতার। অস্ত্রোপচার সফল হলেও চিকিৎসকেরা তাকে কড়া বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন।

তবে পেশাদারিত্বের নজির গড়ে বিশ্রামের বদলে কাজে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন ইমরান হাশমি। তার অনুপস্থিতিতে শুটিং বন্ধ থাকলে প্রযোজকের বড় অংকের ক্ষতির আশঙ্কা ছিল বলেই জানা গেছে। সে কারণেই অস্ত্রোপচারের পর অল্প সময়ের মধ্যেই শুটিং সেটে ফিরে যান তিনি।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনেতার একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পেটে ব্যান্ডেজ বেঁধে শারীরিক অস্বস্তির মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে অভিনয় করছেন হাশমি। জানা গেছে, শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে নিজের যত্ন নিচ্ছেন অভিনেতা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও কড়া ডায়েট অনুসরণ করছেন।

