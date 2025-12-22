  2. জাতীয়

বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা প্রশমনে উপায় খোঁজার আহ্বান রাশিয়ার

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকায় দূতাবাসে কথা বলছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগরিয়েভিচ খোজিন/সংগৃহীত ছবি

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা কমিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগরিয়েভিচ খোজিন।

একই সঙ্গে তিনি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে উত্তেজনা চলছে তা দ্রুত প্রশমনে উপায় খোঁজার আহ্বান জানান তিনি।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকায় রাশিয়া দূতাবাসে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা কমানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি যত দ্রুত সম্ভব করা উচিত।

তিনি বলেন, রাশিয়া বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। তবে রাশিয়া মনে করে, দুই দেশের সম্পর্ক বর্তমানে যে স্তরে রয়েছে সেখান থেকে উত্তেজনা যেন আর বাড়তে না পারে, সেজন্য একটি উপায় খুঁজে বের করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এ প্রসঙ্গে আলেকজান্ডার গ্রিগরিয়েভিচ খোজিন আরও বলেন, (বাংলাদেশ-ভারত) দুই দেশের সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার ওপর।

তিনি নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তারিখকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আশা করছি নির্বাচন পূর্বনির্ধারিত সময় ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে রাষ্ট্রদূত জানান, তারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং কমিশনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের অপেক্ষায় রয়েছে।

