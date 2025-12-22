চকবাজারে মেস থেকে দোকান কর্মচারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর চকবাজার থানাধীন আজগর আলী লেনের এক মেস বাসা থেকে মো. হৃদয় (২৩) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত এক দোকানের কর্মচারী ছিল।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুুপুর আড়াইটার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে বিকেল সোয়া ৩টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের চাচা মো. অন্তর জানান, আমরা একই কসমেটিকসের দোকানে চাকরি করি। আজ সকালের দিকে দোকানে এসে হৃদয় জানায় তার শরীরটা ভালো লাগছে না, সে দুই/তিন ঘণ্টা রেস্ট নিয়ে আবার দোকানে আসবে। এরপর হৃদয় আমাদের মেস রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা দুপুরে মেস রুমে খাবার খেতে গিয়ে হৃদয়ের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজার ফাঁকা দিয়ে দেখি গলায় গামছা পেঁচিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছে। পরে আমরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের সহযোগিতায় দরজা ভেঙে হৃদয়কে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কী কারনে হৃদয় আত্মহত্যা করেছে এ বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারবো না।
তিনি আরও জানান, হৃদয় চাঁদপুরের সদর জেলার তরপুরচর গ্রামের মো. মজিব ব্যাপারীর সন্তান। বর্তমানে চকবাজারের আজগর আলী লেনের ১৫/১ নম্বর বাসার চতুর্থ তালায় মেসে থাকতো। দুই ভাইয়ের মধ্যে হৃদয় ছিল দ্বিতীয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এএমএ/এএসএম