সালাহউদ্দিন আহমদ
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, বিএনপি সরকার কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাস করবে না এবং কওমি মাদরাসা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
