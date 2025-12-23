  2. রাজনীতি

সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন সালাহউদ্দিন আহমদ, ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, বিএনপি সরকার কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাস করবে না এবং কওমি মাদরাসা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

