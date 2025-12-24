নতুন এমসিবিপি ও ভিডব্লিউবি কার্যক্রম স্থগিত করলো ইসি
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে নির্বাচনি এলাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক নতুন কার্যক্রম গ্রহণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (এমসিপিবি) এবং ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)-এর মতো নতুন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না বলে জানিয়েছে ইসি।
গতকাল মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখার উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন এ সংক্রান্ত নির্দেশনা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠিয়েছেন।
ইসি চিঠিতে জানায়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ রাখার লক্ষ্যে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, নির্বাচনি কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (এমসিপিবি) এবং ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)-এর মতো কোনো নতুন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না। তবে যেসব কার্যক্রম আগে থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছে বা চলমান রয়েছে, সেগুলো যথারীতি অব্যাহত থাকবে। শুধুমাত্র নতুন করে কোনো সুবিধাভোগী তালিকাভুক্তি বা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।
ইসি আরও জানায়, যদি কোনো এলাকায় বিশেষ কারণে নতুন করে কোনো কার্যক্রম শুরু করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে, তবে তা সরাসরি না করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। একইসঙ্গে বিষয়টি অবশ্যই নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন রোধ এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার সুযোগ বন্ধ করতেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসি।
এমওএস/এমএমকে/এএসএম