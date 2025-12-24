  2. জাতীয়

পাহাড়তলি রেলওয়ে ওয়ার্কশপে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২২ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
পাহাড়তলি রেলওয়ে ওয়ার্কশপে অগ্নিকাণ্ড
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ রেলওয়ের পাহাড়তলি ওয়ার্কশপে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওয়ার্কশপের পুরোনো স্ক্রাপ মালামালে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়, রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে ৯টা ৪৩ মিনিটে আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় ২০ মিনিটের চেষ্টায় রাত ১০টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, পাহাড়তলি ওয়ার্কশপের সিএইচআর শপে স্তূপ করে রাখা পুরোনো স্ক্রাপ মালামালে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (আরএনবি) ও আনসার সদস্যরা ফায়ার সার্ভিসকে বিষয়টি জানায়।

রেলের একটি সূত্রের দাবি, ওই এলাকায় বর্তমানে কোনো কাজ চলমান নেই এবং বৈদ্যুতিক সংযোগও নেই। সে কারণে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা কম। এ ঘটনায় পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানোর আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ।

তবে রেলের আরেকটি সূত্র জানায়, নিলামে বিক্রি হওয়া স্ক্রাপ মালামাল গ্যাস হোল্ডার দিয়ে কেটে টুকরো করার কাজ চলছিল। এ সময় আগুনের ফুলকি বা তাপ থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে পাহাড়তলির বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা) মোস্তফা জাকির হাসান বলেন, ওয়ার্কশপের পুরোনো স্ক্রাপ মালামালে আগুন লেগেছিল। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তবে আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো জানা যায়নি।

ঘটনাটি নাশকতা না কি দুর্ঘটনা তা জানতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়া রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মো. সুবক্তগীনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

