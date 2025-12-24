  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম-৯ আসনে মনোনয়ন ফরম নিলেন এবি পার্টির ছিদ্দিকুর রহমান

প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম-৯ আসনে এবি পার্টির মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ছিদ্দিকুর রহমান/ছবি-সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম-৯ আসনে আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (চট্টগ্রাম বিভাগ) ছিদ্দিকুর রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে এবি যুব পার্টির চট্টগ্রাম মহানগর নেতা ও রোটারিয়ান ওমর ফারুক সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র কোর্ট হিল শাখায় নির্ধারিত অর্থ জমা দিয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন এবি পার্টির বাকলিয়া থানার সহ-সমন্বয়ক মোহাম্মদ আকবর (আজগর)।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের পর ওমর ফারুক বলেন, বাংলাদেশ ২.০ গঠনে তরুণ নেতৃত্বের বিকল্প নেই। বাকলিয়া-কোতোয়ালি চট্টগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। এই এলাকার টেকসই উন্নয়নের জন্য ছিদ্দিকুর রহমানই সময়োপযোগী নেতৃত্ব।

তিনি আরও বলেন, ছিদ্দিকুর রহমান এরই মধ্যে চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে পাঁচ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এসব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম মহানগর আধুনিক ও উন্নত শহরের কাতারে পৌঁছাবে।

এবি পার্টির নেতারা জানান, চট্টগ্রাম-৯ আসনটি বাকলিয়া, চকবাজার, কোতোয়ালি ও ডবলমুরিং থানার একাংশ নিয়ে গঠিত। দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এ আসনে ছিদ্দিকুর রহমান শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হবেন এবং দলীয় প্রতীক ‘ঈগল’ তরুণ ভোটারদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

এবি পার্টি আসন্ন নির্বাচনে তরুণ নেতৃত্ব ও বিকল্প রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন আসনে প্রার্থী প্রস্তুতির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

