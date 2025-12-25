  2. জাতীয়

কারাগারে বন্দিদের মুক্তির নামে প্রতারণা, সতর্ক করলো কারা অধিদপ্তর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
কারাগারে বন্দিদের মুক্তির নামে প্রতারণা, সতর্ক করলো কারা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর/ফাইল ছবি

কারাগারে বন্দিদের ‘লটারির মাধ্যমে মুক্তি’ দেওয়ার নামে একটি প্রতারক চক্র বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছে—এমন তথ্য কারা কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রতারণামূলক ও অনৈতিক বলে জানিয়েছে কারা অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) কারা অধিদপ্তরের এআইজি (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, লটারির মাধ্যমে বন্দি মুক্তির কোনো বিধান বা সুযোগ কোথাও নেই। প্রতারকরা ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে বন্দিদের স্বজনদের বিভ্রান্ত করে অর্থ দাবি করছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

এ ধরনের গুজব ও প্রতারণা থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে গণমাধ্যমকর্মীদের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি, যেকোনো ধরনের তথ্য যাচাই বা সহায়তার প্রয়োজন হলে কারাগারের নির্ধারিত হটলাইন নম্বর ১৬১৯১-এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রতারণার শিকার হলে তাৎক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার আহ্বান জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।

টিটি/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।