কারাগারে বন্দিদের মুক্তির নামে প্রতারণা, সতর্ক করলো কারা অধিদপ্তর
কারাগারে বন্দিদের ‘লটারির মাধ্যমে মুক্তি’ দেওয়ার নামে একটি প্রতারক চক্র বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছে—এমন তথ্য কারা কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রতারণামূলক ও অনৈতিক বলে জানিয়েছে কারা অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) কারা অধিদপ্তরের এআইজি (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, লটারির মাধ্যমে বন্দি মুক্তির কোনো বিধান বা সুযোগ কোথাও নেই। প্রতারকরা ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে বন্দিদের স্বজনদের বিভ্রান্ত করে অর্থ দাবি করছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।
এ ধরনের গুজব ও প্রতারণা থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে গণমাধ্যমকর্মীদের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
পাশাপাশি, যেকোনো ধরনের তথ্য যাচাই বা সহায়তার প্রয়োজন হলে কারাগারের নির্ধারিত হটলাইন নম্বর ১৬১৯১-এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রতারণার শিকার হলে তাৎক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার আহ্বান জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।
টিটি/এমএমকে/এমএস