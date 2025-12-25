  2. জাতীয়

জঙ্গিবাদের ইস্যুতে বিক্রমপুরীকে মারধর, নাকচ করলো কারা অধিদপ্তর

প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
আতাউর রহমান বিক্রমপুরী/ফাইল ছবি

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১–এ বন্দি আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক বলে জানিয়েছে কারা অধিদপ্তর। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি কনটেন্টে দাবি করা হয়, কারাগারের কয়েদি বা হাজতিদের দ্বারা জঙ্গিবাদের প্রসঙ্গ তুলে আতাউরকে মারধর করা হয়েছে।

তবে কারা কর্তৃপক্ষ বলছে, বাস্তবে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) কারা অধিদপ্তরের এআইজি (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, আতাউর রহমান বিক্রমপুরী বর্তমানে কারাগারে সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন এবং তিনি সুস্থ রয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত তথ্যটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অপপ্রচারমূলক। একটি চক্র দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর লক্ষ্যে এ ধরনের গুজব ও প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অপপ্রচার থেকে সবাইকে সচেতন থাকার জন্য গণমাধ্যমকর্মীসহ সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক তিন মাসের ডিটেনশন আদেশে ডিটেন্যু বন্দি হিসেবে আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) গাজীপুর কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ হস্তান্তর করা হয়।

এর আগে, গত ২৩ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে নরসিংদী থেকে আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

