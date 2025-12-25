দেশজুড়ে ছুটছে ভোটের গাড়ি

দেশজুড়ে ছুটছে ভোটের গাড়ি
দেশজুড়ে ছুটছে ভোটের গাড়ি। সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদের ওপর গণভোট বিষয়ে ভোটারদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গত ২২ ডিসেম্বর থেকে সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরছে এসব ভোটের গাড়ি। চলবে ভোটের আগ পর্যন্ত।
এই প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে গণভোট ও সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত ভিডিও, জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক তথ্য ও প্রামাণ্যচিত্র, পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বার্তা।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে চিফ অ্যাডভাইজার (জিওভি) পেজ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
