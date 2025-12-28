  2. জাতীয়

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২

২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৩৮৪, উদ্ধার পাঁচ আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশজুড়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ পরিচালনা করে ৩৮৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

শাহাদাত হোসাইন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩৮৪ জনকে। এ সময় ৫টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া, পুলিশি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৮ হাজার ৩৩৯টি মোটরসাইকেল ও ৩১ হাজার ৭৪টি গাড়ি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিকালে ১৮০টি অবৈধ মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

