ঢাকায় কনকনে ঠান্ডা, দুর্ভোগে খেটে খাওয়া মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
কনকনে ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ/ছবি: মাহবুব আলম

রাজধানীতে আজও শীতের প্রকোপ অব্যাহত রয়েছে। ভোর থেকেই ঠান্ডা বাতাসে জবুথবু শহরে খেটে খাওয়া মানুষ। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই কনকনে ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষরা।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, ভোরে কাজে বের হওয়া দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, নির্মাণশ্রমিক ও পথশিশুদের জন্য শীত বাড়তি কষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলা ১২টা পর্যন্ত সূর্য না ওঠায় শীতের অনুভূতি কমছে না। আর এতে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষেরা

রাজধানীর মগবাজার মোড়ে রিকশাচালক সালেহ আহমদ বলেন, শীতে হাত যেন বরফ হয়ে আসে। মৌজা পরে তো আর রিকশা চালাতে পারি না। প্যাডেলের রিকশা আমার, কষ্ট বেশি। আজকে মনে হয় আর সূর্য উঠবে না! ঠান্ডা বাতাসও কষ্ট দিচ্ছে।

একই সুরে কথা বলেছেন রিকশাচালক মনির হোসেন। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, শীতের কারণে মানুষ কম বাহিরে যাচ্ছে। সকালে রিকশা চালানো খুবই কষ্ট। গত কয়েক দিন থেকে সকাল সন্ধ্যায় রিকশা চালাতে পারি না। সকাল সন্ধায় আর বাহিরে থাকা কষ্ট। দুপুরের দিকে রোদ উঠলে কিছু স্বস্তি আসে। আজকে রোদও নেই।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী সাপ্তাহে শীত আরও বাড়তে পারে। দেশের বিভিন্ন স্থানে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

