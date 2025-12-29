  2. জাতীয়

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার খবরটি ‘গুজব’: খলিলুর রহমান

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার খবরটি ‘গুজব’: খলিলুর রহমান
নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান/ফাইল ছবি

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। তিনি বলেছেন, এ সংক্রান্ত খবরটি পুরোপুরি ‘গুজব’।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

খলিলুর রহমান বলেন, ‘আমার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার বিষয়টি গুজব।’

সম্প্রতি ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জে. (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর স্থলে নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে এমন খবর দেশের কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

জেপিআই/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।