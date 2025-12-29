স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার খবরটি ‘গুজব’: খলিলুর রহমান

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার খবরটি ‘গুজব’: খলিলুর রহমান
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। তিনি বলেছেন, এ সংক্রান্ত খবরটি পুরোপুরি ‘গুজব’।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
খলিলুর রহমান বলেন, ‘আমার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার বিষয়টি গুজব।’
সম্প্রতি ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জে. (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর স্থলে নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে এমন খবর দেশের কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।
