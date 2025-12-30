পল্লবীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ গ্রেফতার ৪
ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল, গুলি, দেশীয় অস্ত্র ও ইয়াবাসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৪।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. সজিব ইসলাম ওরফে ভাগিনা সজিব (২২), মো. শাকিল (৪০), মো. আবিদ হাসান (২২) এবং মো. আকাশ (২৩)।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) র্যাব-৪ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৯ ডিসেম্বর রাতে তাদের একটি আভিযানিক দল ঢাকা মহানগরীর পল্লবী থানাধীন মোড়াপাড়া ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একটি বাসার ভেতর ডাকাতির পূর্বপরিকল্পনার প্রস্তুতিকালে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।
অভিযানের সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় চারজনকে গ্রেফতার করা হলেও আরও কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
গ্রেফতারদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, তিন রাউন্ড গুলি, চারটি দেশীয় অস্ত্র এবং ২৬০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতাররা স্বীকার করেছেন, তারা উদ্ধারকৃত অস্ত্র ব্যবহার করে ডাকাতি ও মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নিয়তি আরও জানান, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, অস্ত্র ও মাদক আইনে একাধিক মামলা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
