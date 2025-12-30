বুধবার দুপুর ২টায় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় খালেদা জিয়ার জানাজা

বুধবার দুপুর ২টায় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় খালেদা জিয়ার জানাজা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজা বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও মানিক মিয়া এভিনিউয়ে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তথ্য জানান।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, খালেদা জিয়ার জানাজা পড়াবেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমের খতিব। জানাজা ও দাফন কর্মসূচির সার্বিক তদারকি করবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। জানাজা শেষে তাকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার সাধারণ ছুটি, ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক
এসময় বিএনপি মহাসচিব দলীয় নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষকে সুশৃঙ্খলভাবে জানাজায় অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানান।
কেএইচ/এমএএইচ/এমএস