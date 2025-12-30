খালেদা জিয়ার জানাজা-দাফন
নিরাপত্তায় থাকবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১০ হাজারের বেশি সদস্য
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজা-দাফন ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ১০ হাজারেরও বেশি সদস্য মোতায়েন থাকবে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে খালেদা জিয়ার জানাজা, দাফন ও আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় নিয়ে বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
খালেদা জিয়ার জানাজার প্রস্তুতির বিষয়ে শফিকুল আলম বলেন, পুলিশের তরফ থেকে, সিকিউরিটি এজেন্সির তরফ থেকে প্রত্যেকটা বিষয়ে আবার নতুন করে রিভিউ করা হয়। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে একটি বড় জানাজা হয়েছে। ফলে পুলিশের এবং সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোর নিজেদের মধ্যেই কিছু প্রস্তুতি অলরেডি ছিল, এখন আরও বড় আকারে কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়।
তিনি বলেন, এই পুরো বিষয়গুলো ওনাদের (বিএনপি) সঙ্গে আমাদের পুরো কো-অর্ডিনেশন হচ্ছে। কো-অর্ডিনেশনের জন্য কমিউনিকেশন মেইনটেইন করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান আমরা সুন্দরভাবে সুচারুভাবে করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এবং এই বিষয়ে পার্টির তরফ থেকে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া হবে। আমরাও তাদের বলেছি আপনাদের যে ধরনের সহযোগিতা লাগে সেটা সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হবে।
সার্বিক কার্যক্রম ঘিরে কোনো ধরনের নিরাপত্তা শঙ্কা আছে কি না- জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, না, এইজন্যই সর্বোচ্চ সিকিউরিটি কালকে এনশিওর করা হবে। আমাদের ডিএমপির তরফ থেকে বলা হয়েছে, ডিএমপি প্রধান বলেছেন যে দশ হাজারেরও বেশি পুলিশ, এপিবিএন এবং অন্যান্য যারা সিকিউরিটি এজেন্সির অফিসার আছেন, তারা থাকবেন। কিছু কিছু জায়গায় সেনাবাহিনীরও তরফ থেকে একটা ব্যবস্থাপনায় থাকবে।
জানাজা-দাফন হবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, এভারকেয়ার থেকে খালেদা জিয়ার মরদেহবাহী গাড়ি সংসদে ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আসা পর্যন্ত দাফন এবং জানাজা সবকিছু পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হবে।
তিনি বলেন, আপনি জানেন খালেদা জিয়া আপসহীন নেত্রী ছিলেন। বাংলাদেশ বারবার গণতন্ত্র হারিয়েছিল। উনি প্রতিবারই ওনার বলিষ্ঠ ভূমিকায়, ওনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা গণতন্ত্র ফিরে পেয়েছি। তিনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী ছিলেন এবং ওনার প্রায় ৪৫ বছরের একটি পাবলিক সার্ভিস আছে। দেশের জন্য উনি যা করেছেন এটা অতুলনীয়।
আরএমএম/কেএসআর