বিপিএলের স্থগিত ম্যাচ হবে বুধবার
বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএলে মঙ্গলবারের দুই ম্যাচ স্থগিত করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
এরপর এ দুই ম্যাচ কবে অনুষ্ঠিত হবে, এ ব্যাপারে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নিয়ে মিটিংয়ে বসে বিসিবি। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে আজকের (মঙ্গলবার) স্থগিত হওয়া দুই ম্যাচ আগামীকাল (বুধবার) অনুষ্ঠিত হবে।
প্রথম ম্যাচ মাঠে গড়াবে বিকাল ৩টায় ও পরের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে রাত ৮টায়। বিসিবির একটি সূত্র জাগো নিউজকে এটি নিশ্চিত করেছে। দুটি ম্যাচই একই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।
বিপিএলে সিলেট পর্বের চতুর্থ দিনে মঙ্গলবার দুটি খেলা ছিল। বেলা ১টায় দিনের প্রথম ম্যাচে আজ সিলেট টাইটান্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস ও বিকাল ৩টায় দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালস ও রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। তবে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর সকালে তার প্রতি শোক জানিয়ে এই দুই ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি।
আগামীকাল হতে যাওয়া এই ম্যাচে দর্শকদের নতুন করে টিকিট কাটতে হবে না। আজ যারা টিকিট কেটেছেন তারা সেই টিকিট দিয়ে খেলা উপভোগ করতে পারবেন। এ প্রেক্ষাপটে সিলেট পর্বের শেষ তিন দিনই বিপিএলের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
