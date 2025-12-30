ঢাকা-২০ আসনে ছয় প্রার্থীর মনোনয়ন জমা, দেননি চারজন

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-২০ (ধামরাই) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হয়েছে। এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত ৬ জন প্রার্থী তাদের আবেদন জমা দিয়েছেন। বাকি ৪ জন সরে দাঁড়িয়েছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল পর্যন্ত পাঁচজন প্রার্থী ঢাকা-২০ আসনের উপজেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে ও একজন ঢাকা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়ন জমা দেন।

মনোনয়ন জমা দেওয়া প্রার্থীরা হলেন- তমিজ উদ্দিন (বিএনপি), আহছান খান (জাতীয় পার্টি), আব্দুর রউফ (জামায়াতে ইসলামী), নাবিলা তাসনিদ (জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি), মো. আশরাফ আলী (খেলাফত মজলিস), আরজু মিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল)।

এর আগে এই আসন থেকে মনোনয়ন তুলেছিলেন ১০ জন। তবে এর মধ্যে চারজন মনোনয়ন জমা দেননি। তারা হলেন- ঢাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নাজমুল হাসান অভি, ঢাকা জেলা যুবদলের সভাপতি ইয়াসিন ফেরদৌস মুরাদ, স্বতন্ত্র আব্দুল জলিল ও এবি পার্টির হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ।

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আব্দুল ওয়ারেছ আনসারী বলেন, ঢাকা-২০ ধামরাই আসনে ছয়জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

এদিকে মনোনয়ন জমা দিতে এসে দলের নেতাকর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন এনসিপি মনোনীত প্রার্থী নাবিলা তাসনিদ।

এর আগে, সকালে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এনসিপি ধামরাই উপজেলা কমিটি। মনোনয়ন জমা দিতে এলে উপজেলা পরিষদেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখায় নেতাকর্মীরা। একপর্যায়ে তিনি মনোনয়ন জমা দিয়ে বের হলে সাংবাদিকরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, কোনো জবাব না দিয়েই তিনি দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করেন।

মাহফুজুর রহমান নিপু/কেএইচকে/এএসএম

