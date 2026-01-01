অনলাইনে ভিসা আবেদন বাধ্যতামূলক করলো ইন্দোনেশিয়া

অনলাইনে ভিসা আবেদন বাধ্যতামূলক করলো ইন্দোনেশিয়া
ঢাকায় ইন্দোনেশিয়ান দূতাবাসে ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে নতুন অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম চালু হচ্ছে। আগামী রোববার (৪ জানুয়ারি) থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে দূতাবাস।
এ সিদ্ধান্তের ফলে সরাসরি (ওয়াক-ইন) ভিসা আবেদন আর গ্রহণ করা হবে না।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকার ইন্দোনেশিয়ান দূতাবাস জানায়, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া আরও সুশৃঙ্খল ও সহজ করতে এ অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভিসা আবেদনকারীদের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিংয়ের জন্য আবেদনকারীরা indonesiavisa-dhaka.org লিংক ব্যবহার করতে পারবেন।
দূতাবাস জানায়, নতুন অনলাইন ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম এরই মধ্যে চালু হয়েছে এবং আবেদনকারীরা আগাম তারিখ নির্ধারণ করতে পারবেন। একই ওয়েবসাইটে ভিসা আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা ও প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী পাওয়া যাবে।
এদিকে নতুন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ঢাকায় ইন্দোনেশিয়ান দূতাবাসে সরাসরি উপস্থিত হয়ে (ওয়াক-ইন) ভিসা আবেদন গ্রহণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে বলে জানানো হয়।
জেপিআই/ইএ/এএসএম