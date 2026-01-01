কাফরুলে সেনা অভিযানে অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদসহ আটক ১
রাজধানীর পশ্চিম কাফরুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রসহ মো. মাহফুজ শিকদার (৩৫) নামে একজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) ভোররাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর দারুসসালাম সেনা ক্যাম্প এ অভিযান চালায়।
অভিযানে একটি ৭.৬৫ মি. মি. বিদেশি পিস্তল, একটি ১২ গেজ একনলা শটগান, ২৭ রাউন্ড ৭.৬৫ মি. মি. পিস্তল অ্যামোনিশন, ১৫৭ রাউন্ড শটগান অ্যামোনিশন, পিস্তলের দুটি ম্যাগাজিন, চারটি দেশীয় অস্ত্র এবং ১০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।
দারুসসালাম সেনা ক্যাম্প জানায়, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্প অথবা যে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে প্রদান করুন।
