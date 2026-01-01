শান্ত-ফারহানের ব্যাটে ১৫৯ রানের পুঁজি রাজশাহীর
বিপিএলে অবশেষে ফর্মে ফিরলেন সাহিবজাদা ফারহান। তার সঙ্গে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর জুটিতে ভর করে ৮ উইকেটে ১৫৯ রানের সংগ্রহ দাঁড় করালো রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
সিলেটে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই তানজিদ হাসান তামিমকে (২) হারায় রাজশাহী। তবে দ্বিতীয় উইকেটে ফারহান আর শান্ত মিলে ৬৩ বলে গড়েন ৯৩ রানের জুটি। শান্তর রানআউটে ভাঙে এই জুটি। ৩০ বলে ৪১ রানের ইনিংসে ৫ বাউন্ডারি আর একটি ছক্কা হাঁকান শান্ত।
ফারহান ফেরেন ৪৬ বলে ৮ বাউন্ডারি আর ২ ছক্কায় ৬৫ করে। বিপিএলে এটি তার প্রথম ফিফটি। এরপরের ব্যাটাররা আর তেমন বড় অবদান রাখতে পারেননি। শেষদিকে ১ ছক্কায় ৪ বলে ৮ রান করেন তানজিম হাসান সাকিব।
ফাহিম আশরাফ ৪৩ রান খরচায় নেন ৩ উইকেট। আলিস আল ইসলামের মাত্র ১৬ রানে পান ২ উইকেট। মোস্তাফিজুর রহমানের শিকার একটি।
এমএমআর