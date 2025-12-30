অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২
২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫৯১, ১৪ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশজুড়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ পরিচালনা করে ৫৯১ জনকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী।
মঙ্গলবার (৩০ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে ৫৯১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
এছাড়া পুলিশি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩৩ হাজার ৫২৪টি মোটরসাইকেল ও ৪৬ হাজার ৬১৪টি গাড়ি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিকালে ৪৬৭টি অবৈধ মোটরসাইকেল আটক করা হয়।
কেআর/বিএ