জাতীয় নগরনীতির খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন
জাতীয় নগরনীতি-২০২৫ এর খসড়া প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
প্রেস সচিব জানান, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশের মতো নগরে থাকে। কিন্তু জিডিপিতে তাদের অবদান ৬২ শতাংশের বেশি। তারা কীভাবে আরও উন্নত জীবনযাত্রা বজায় রাখতে পারেন (নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো) সেজন্য জাতীয় নগরনীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আজ এ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।
শফিকুল আলম বলেন, সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৫৩২টি আরবান সেন্টার রয়েছে। এর মধ্যে ছোট-বড় শহর এবং জেলা ও নগর রয়েছে।
