মার্চ ফর ইনসাফ: শাহবাগে জড়ো হচ্ছেন ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
শাহবাগে জড়ো হতে শুরু করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা

ইনকিলাব মঞ্চ ঘোষিত ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচি সফল করতে শাহবাগে জড়ো হতে শুরু করেছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে জড়ো হতে শুরু করেন তারা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নেতাকর্মীদের ভিড়ও বাড়তে শুরু করেছে।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত (দুপুর সাড়ে ১২টা) তারা শাহবাগ মোড়ের একপাশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন। এ সময় তারা ‘আমার ভাই কবরে-খুনি কেন বাহিরে’, ‘ইনকিলাব ইনকিলাব-জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ল’, ‘উই ওয়ান্ট-জাস্টিস’, ‘দিল্লি না ঢাকা-ঢাকা ঢাকা’, ‘গোলামী না আজাদী আজাদী’, ‘আমরা সবাই হাদী হবো-যুগে যুগে লড়ে যাবো’, ‘লাল সবুজের পতাকায়-হাদি তোমায় দেখা যায়’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

