  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা দুলা মিয়া গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৩:৩১ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা দুলা মিয়া গ্রেফতার
লোহাগাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা দুলা মিয়া/ ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা দুলা মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পাঁচলাইশ থানা পুলিশ। রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে পাঁচলাইশ থানার সুগন্ধা আবাসিক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, দুলা মিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাকে পাঁচলাইশ থানায় নেওয়া হয় এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

আরও পড়ুন
বসুন্ধরায় আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যা: মূল আসামি গ্রেফতার 
সৈকত কি যেতে পারবেন বিশ্বকাপে?

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল করিম জানান, লোহাগাড়া থানার রিকুইজিশনের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে লোহাগাড়া থানায় মামলা রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্ত শেষে দুলা মিয়ার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে লোহাগাড়া থানায় হস্তান্তর করা হবে।

এমআরএএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।