চট্টগ্রামে গোপন বৈঠকের সময় ছাত্রলীগ নেতা আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৯ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
পুলিশের অভিযানে আটক ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার সহ-সভাপতি খালেদ মাসুদ/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে গোপন বৈঠক চলাকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের দক্ষিণ জেলা শাখার সহ-সভাপতি খালেদ মাসুদকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর আন্দরকিল্লা এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক খালেদ মাসুদ বোয়ালখালী উপজেলার আকুবদণ্ডী এলাকার প্রয়াত শওকত আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আন্দরকিল্লা এলাকায় গোপনে বৈঠক করছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় খালেদ মাসুদকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হলেও তার সঙ্গে থাকা অন্যরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়।

চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আটক ব্যক্তি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন। তাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওসি আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

