  2. জাতীয়

৩৬৩ আইফোন ও খুচরা যন্ত্রাংশসহ ৩ চীনা নাগরিক গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
৩৬৩ আইফোন ও খুচরা যন্ত্রাংশসহ ৩ চীনা নাগরিক গ্রেফতার
আইফোনের ফাইল ছবি

বিভিন্ন মডেলের ৩৬৩টি আইফোন ও আইফোনের খুচরা যন্ত্রাংশসহ তিন চীনা নাগরিককে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাজধানী থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গোয়েন্দা-মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিউদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিন চীনা নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৩৬৩টি আইফোন ও আইফোনের খুচরা যন্ত্রাংশ জব্দ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন ডিবির এ কর্মকর্তা।

টিটি/এমকেআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।