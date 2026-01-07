৩৬৩ আইফোন ও খুচরা যন্ত্রাংশসহ ৩ চীনা নাগরিক গ্রেফতার
বিভিন্ন মডেলের ৩৬৩টি আইফোন ও আইফোনের খুচরা যন্ত্রাংশসহ তিন চীনা নাগরিককে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাজধানী থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গোয়েন্দা-মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মহিউদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিন চীনা নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৩৬৩টি আইফোন ও আইফোনের খুচরা যন্ত্রাংশ জব্দ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন ডিবির এ কর্মকর্তা।
