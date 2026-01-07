  2. জাতীয়

প্রার্থিতা ফিরে পেতে তিন দিনে ইসিতে ২৯৫ প্রার্থীর আপিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
প্রার্থিতা ফিরে পেতে তিন দিনে ইসিতে ২৯৫ প্রার্থীর আপিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিল সংক্রান্ত রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আরও ১৩১টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে। ফলে তিন দিনে আপিলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯৫টি।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) ইসির আপিল আবেদনসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বুথ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

তৃতীয় দিনে ইসিতে ১৩১ জন প্রার্থীর আপিল আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে তিনটি আপিল করা হয়েছে মনোনয়ন গ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। এদিন সবচেয়ে বেশি আপিল এসেছে ঢাকা বিভাগ থেকে ৩১টি, আর ফরিদপুর বিভাগ থেকে এসেছে সাতটি।

নির্বাচন কমিশন জানায়, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের দ্বিতীয় দিনে ইসিতে ১২২টি আবেদন জমা পড়ে। ফলে প্রথম দুদিনে মোট আপিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৪টি।

প্রথম দিন (সোমবার) মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিলসংক্রান্ত বিষয়ে ৪২ জন প্রার্থী ইসিতে আপিল করেন। এর মধ্যে একটি আবেদন বৈধ প্রার্থীর মনোনয়নের বিরুদ্ধে এবং বাকি ৪১টি আবেদন প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার জন্য করা হয়।

তফসিল অনুযায়ী, গত ২৯ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময়। ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তারা সেগুলো বাছাই করেছেন। ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে আপিল আবেদন। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে।

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

এমওএস/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।