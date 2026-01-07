বছরর শেষ পর্যন্ত সান্তোসেই থাকছেন নেইমার
ব্রাজিল ফুটবলের সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র তার বর্তমান ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত। মঙ্গলবার ক্লাবের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেই এই সুখবরটি নিশ্চিত করেন ৩৩ বছর বয়সী এই তারকা ফরোয়ার্ড।
চুক্তি নবায়নের ঘোষণা দিয়ে নেইমার বলেন, ‘২০২৫ সাল আমার জন্য বিশেষ ও চ্যালেঞ্জিং ছিল—আনন্দের পাশাপাশি অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, যা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসার কারণে। ২০২৬ এসে গেছে, আর নিয়তির পথও বদলায়নি। সান্তোসই আমার জায়গা। এখানেই আমি ঘরের মতো স্বস্তিতে ও নিরাপদে আছি। আপনাদের সঙ্গেই আমি আমার বাকি স্বপ্নগুলো পূরণ করতে চাই।’
গত বছরের জানুয়ারিতে নিজের শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে আসেন নেইমার। ইনজুরি ও ব্রাজিলিয়ান সিরি আ মৌসুমজুড়ে অবনমন শঙ্কার মধ্যেও শেষ দিকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে দলকে রেলিগেশন থেকে বাঁচাতে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি।
সান্তোস ক্লাব জানায়, ২২ ডিসেম্বর নেইমারের বাঁ হাঁটুতে ছোট একটি অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একাধিক হাঁটুর চোটে ভুগছেন নেইমার। ২০২৩ সালের অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এসিএল চোট পাওয়ার পর থেকে আর ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি তিনি।
তবে আসন্ন বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে ফেরার স্বপ্ন এখনো ছাড়েননি নেইমার। ব্রাজিল দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি একাধিকবার বলেছেন, ‘সম্পূর্ণ ফিট থাকলে নেইমারকে দলে নেওয়ার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখা হবে।’
২০২৫ মৌসুমে সান্তোসের হয়ে ৩৪ ম্যাচে ১১ গোল করেন নেইমার, যা দলের টিকে থাকার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
আগামী ১০ জানুয়ারি সাও পাওলো স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করবে সান্তোস। এরপর ২৮ জানুয়ারি চ্যাপেকোয়েন্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ব্রাজিলিয়ান সিরি আ অভিযান শুরু করবে ক্লাবটি।
আইএইচএস/