স্বামীর সিনেমার পোস্টারে দুর্ধর্ষ সামান্থা
দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। তিনি তেলুগু সিনেমায় ফিরছেন নতুন ছবি ‘মা ইন্তি বাঙারাম’ দিয়ে। বহু প্রতীক্ষিত এই ছবিটি তার প্রযোজনা সংস্থা ত্রালালা মুভিং পিকচার্সের ব্যানারে নির্মিত। ছবির স্রষ্টা হিসেবে আছেন তার স্বামী নির্মাতা রাজ নিদিমোরু।
সম্প্রতি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবিটির নতুন পোস্টার প্রকাশ করেছেন সামান্থা।
পোস্টার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামান্থা নিশ্চিত করেছেন, ছবিটির টিজার প্রকাশ পাবে ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টায়। যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তির তারিখ জানানো হয়নি। তবে টিজার প্রকাশের দিনই ছবিটি নিয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নির্মাতা নন্দিনী রেড্ডি পরিচালিত এই ছবিতে সামান্থার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন গুলশন দেবাইয়া ও দিগন্ত। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এর আগে নন্দিনী রেড্ডির সঙ্গে সামান্থার সফল কাজ ছিল ‘ওহ! বেবি’। নতুন ছবিতে এই জুটি আবার একসঙ্গে কাজ করলেন। ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন জনপ্রিয় সংগীতকার সন্তোষ নারায়ণন।
নতুন পোস্টারে দেখা যায়, একটি বাসের ভেতরে দাঁড়িয়ে শাড়ি পরা সামান্থা। তার চোখেমুখে তীব্র দৃঢ়তা ও সাহসের ছাপ। শক্ত, নির্ভীক এক নারীর চরিত্রে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, ছবির বেশিরভাগ অ্যাকশন দৃশ্য সামান্থা নিজেই করেছেন। খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে বডি ডাবল। এতে চরিত্রটির প্রতি তার দায়বদ্ধতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
ব্যক্তিগত জীবনে গত বছরের ১ ডিসেম্বর সামান্থা ও রাজ নিদিমোরু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কোয়েম্বাটুরের ইশা ফাউন্ডেশনে ঘনিষ্ঠ পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে হয় তাদের বিয়ে।
কাজের দিক থেকে সামান্থাকে সর্বশেষ দেখা গেছে অ্যাকশন থ্রিলারধর্মী কাজগুলোতে। সেগুলোতে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। ২০২৫ সালে নিজের প্রযোজিত হরর কমেডি ছবিতে বিশেষ উপস্থিতির পর ‘মা ইন্তি বাঙারাম’ তার ক্যারিয়ারে নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে।
