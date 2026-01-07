  2. ক্যাম্পাস

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীকালও ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৫ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীকালও ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ/ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ইনস্টিটিউট ও বিভাগের ক্লাস-পরীক্ষা আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে অফিসসমূহ যথারীতি খোলা থাকবে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়টির রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ছিল। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিন ভোটগ্রহণ বিকেল ৩টায় শেষ হয়। ভোট গণনা শুরু হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায়। কিন্তু কারিগরি সমস্যার কারণে গণনা কিছু সময় বন্ধ থাকে। পরে রাত সাড়ে ১২টার পর পুনরায় গণনা কার্যক্রম শুরু হয়, যা বর্তমানে চলমান।

রাত সাড়ে ১০টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৩টি কেন্দ্রের ভোটগণনা শেষ হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান জাগো নিউজকে বলেন, বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। নির্বাচনের ব্যাপকতা ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক আয়োজন হাতে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জকসু নির্বাচনের জন্য ৩৮টি এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদে ১৬ হাজার ৬৪৫ জন এবং হল সংসদে ১ হাজার ২৪২ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ ছিল।

ক্যাম্পাসের তিনটি বড় ডিজিটাল বোর্ডে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নির্বাচনের গতিবিধি সরাসরি লাইভ সম্প্রচার করা হচ্ছে।

​নির্বাচনি সহিংসতা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তিন স্তরের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। পুরো ক্যাম্পাস সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রতিটি ভোটকেন্দ্রেও আলাদাভাবে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকা মহানগর পুলিশের একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অনুষ্ঠিত হলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫। ২০ বছরের অচলায়তন ভেঙে ১৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়।

গেলো বছর ৩০ ডিসেম্বর এই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। সেদিন ভোরে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ২০২৫ সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। তবে দিনভর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থী ও তাদের সমর্থকেরা। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানায় ভোটগ্রহণের নতুন তারিখ দেওয়া হয় ৬ জানুয়ারি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন, ২০০৫ সালে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর দীর্ঘ ২০ বছর পার হলেও এই ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের দেখা মেলেনি। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের জোরালো দাবির মুখে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনটি।

