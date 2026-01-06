মোহাম্মদপুরে বস্তিতে আগুন
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বেড়িবাঁধ চাঁদ উদ্যান এলাকায় একটি বস্তিতে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষকের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক আগুনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, মোহাম্মদপুরে বেড়িবাঁধ চাঁদ উদ্যান এলাকায় টিনের ঘরে আগুন লাগার সংবাদ আসে। খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।
ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে আগুন নেভাতে কাজ করছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা।
