কারাগারে অসুস্থ সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী ঢামেকে ভর্তি

প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
কারাগারে অসুস্থ সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী ঢামেকে ভর্তি
সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার/ ফাইল ছবি

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন কামাল আহমেদ মজুমদার। পরে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কারারক্ষীরা রাত সাড়ে ৭টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে সার্জারি বিভাগের ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর কারারক্ষীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

