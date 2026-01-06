  2. জাতীয়

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কনফিডেন্স লেভেল এখন অনেক ভালো: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৪০ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ ফাইল ছবি

দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কনফিডেন্স লেভেল এখন আগের তুলনায় আরও ভালো অবস্থায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, নির্বাচনের আর মাত্র ৩৭ দিন বাকি আছে। আমরা খুবই ভালোভাবে প্রস্তুত আছি। পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবির কনফিডেন্স লেভেল আরও একটু বেটার অবস্থায় আছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরপর তিন তিনটা বড় ইভেন্ট সুষ্ঠুভাবে কাভার করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বড় ইভেন্ট হয়নি (ওসমান হাদির জানাজা, তারেক রহমানের দেশে ফিরে আসা উপলক্ষে বড় পলিটিক্যাল গ্যাদারিং এবং খালেদা জিয়ার জানাজা)। তিন তিনটা ইভেন্ট পুলিশ সিকিউরিটি ফোর্সেস খুব সুচারুভাবে অর্গানাইজ করেছে। সেজন্য আমি বলছি যে আমাদের কনফিডেন্সটা আরেকটু বেটার।

