নির্বাচন কমিশনে সবাই ন্যায়বিচার পাবেন: ফয়েজ আহম্মদ

প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ/ছবি সংগৃহীত

প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ বলেছেন, আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণেচছুক প্রার্থীকে তার ডকুমেন্টারি এভিডেন্সের ভিত্তিতে দেখা হবে। এর বাইরে উনি কত হেভিওয়েট ক্যান্ডিডেট, কোন দলের ক্যান্ডিডেট তা দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের না। এখানে সবাই ন্যায়বিচার পাবেন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এক গণমাধ্যমকর্মীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

এনসিপি নেতা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বলেছেন- ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে, এখানে সরকার ও ইসির ব্যর্থতা রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন- এ ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য কী জানতে চাইলে ফয়েজ আহম্মদ বলেন, এ বিষয়ে আপনি সম্ভবত আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বক্তব্য পুরোটা ভালো করে কোট করতে পারেননি।

তিনি বলেন, আমি আপনাকে আরও পরিষ্কার করি আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন যে, এখনো বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচন হবে কি না এ ধরনের বক্তব্য শোনা যায়। এর ফলে নির্বাচন কমিশনের এবং সরকারের দুর্বলতা রয়েছে।

ফয়েজ আহম্মদ বলেন, উনারা যেই পার্টিকুলার ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনে গিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন যে সমস্ত আপিল শুনানি করবেন অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যারা মনোনয়নপত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে রিটার্নিং অফিসারদের কাছে জমা দিয়েছেন সেখানে অনেক জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র নানান ত্রুটির কারণে বাতিল হয়েছে সেই আপিলগুলো যখন শুনানি করবে তখন কারও প্রতি কোনো ধরনের রাগ-অনুরাগ-বিরাগ এবং এ ধরনের বশবর্তী হয়ে যেন কাজ না করেন সেই অনুরোধ তারা জানিয়েছেন।

জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব বলেন, নির্বাচন কমিশন ইটসেলফ এই দায়িত্ব পালন করে। সরকারেরও এ বিষয়ে নজর আছে। এখানে প্রার্থীকে দেখা হবে তার ডকুমেন্টারি এভিডেন্সের ভিত্তিতে। এর বাইরে উনি কত হেভিওয়েট ক্যান্ডিডেট, কোন দলের ক্যান্ডিডেট; এগুলো দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের নয়। এখানে সবাই ন্যায়বিচার পাবেন।

