খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের শোক
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।
গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে পাঠানো বার্তায় তিনি শোক প্রকাশ করেন।
শোকবার্তায় জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক স্থান অধিকার করে আছেন।
আরও পড়ুন
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাতিসংঘের গভীর শোক
তিনি বাংলাদেশের জনগণ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
বুধবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।
এমইউ/বিএ/জেআইএম