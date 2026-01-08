  2. জাতীয়

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ভারতে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন/ফাইল ছবি

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যের কারণে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতীয় সংস্থাগুলোর পক্ষে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হবে—এমন আশঙ্কা থেকেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘উপদেষ্টা হিসেবে আসিফ নজরুল যেটা বলেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। একজন ক্রিকেটার সীমিত সময়ের জন্য যাবে, খেলবে এবং ফিরে আসবে। যদি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে তাকে পাঠানো সম্ভব নয়। শুধু টিমই নয়, সমর্থকরাও খেলা দেখতে যাবে—তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নও রয়েছে। আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব যে তারা নিরাপদে থাকবে?’

তিনি আরও বলেন, ‘হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা হলো—ভারতীয় সংস্থাগুলোর পক্ষে যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া কঠিন হবে। সেই বিবেচনায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, খেলবো তবে ভারতের বাইরে।’

এদিকে, ভারতে খেলতে না গেলেও দেশটি থেকে বাংলাদেশ তেল ও চাল আমদানি করছে—এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, যেখানে আমাদের স্বার্থ আছে, সেখানে আমরা নিজেরা ক্ষতি করবো না। এখানে না যাওয়াটাই আমাদের স্বার্থ, কারণ আমাদের লোকজনের নিরাপত্তা জড়িত। তবে চাল কেনার ক্ষেত্রে যদি কম দামে পাওয়া যায় এবং আমাদের প্রয়োজন থাকে, তাহলে সেখানে কোনো সমস্যা দেখি না।

ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের তিনটি মিশনে ভিসা ইস্যু বন্ধ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, যেসব মিশনে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আপাতত ভিসা ইস্যু বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তার বিষয়।

পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, এ নিয়ে আলোচনা চলছে। এ সময় তিনি আরও জানান, সৌদি আরবে অনুষ্ঠেয় একটি বহুপক্ষীয় ফোরামে যোগ দিতে আগামীকাল শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন।

