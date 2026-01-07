  2. জাতীয়

রূপনগরে বিশেষ অভিযানে নারীসহ গ্রেফতার ১১

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
রূপনগরে বিশেষ অভিযানে নারীসহ গ্রেফতার ১১

রাজধানীর রূপনগর থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতাররা হলেন—সুমন মোল্লা (৩২), পারভেজ (২৩), উজ্জল (২৫), জলিল (৫২), ইকবাল (৪৬), মিরাজুল ইসলাম (১৯), সবুজ শেখ (২৪), হৃদয় (২০), শাকিল হোসেন (৩২), সিরাজ (৩৫) ও কামরুন্নাহার (৫২)।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, বুধবার রূপনগর থানা পুলিশ ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারদের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ডিএমপির এ কর্মকর্তা।

কেআর/এমকেআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।