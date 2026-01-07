রূপনগরে বিশেষ অভিযানে নারীসহ গ্রেফতার ১১
রাজধানীর রূপনগর থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন—সুমন মোল্লা (৩২), পারভেজ (২৩), উজ্জল (২৫), জলিল (৫২), ইকবাল (৪৬), মিরাজুল ইসলাম (১৯), সবুজ শেখ (২৪), হৃদয় (২০), শাকিল হোসেন (৩২), সিরাজ (৩৫) ও কামরুন্নাহার (৫২)।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, বুধবার রূপনগর থানা পুলিশ ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারদের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ডিএমপির এ কর্মকর্তা।
