তবে কি খুশি-বেদাঙ্গর সম্পর্কের ইতি ঘটছে
বছরের শুরুতেই বলিউডে প্রেম ভাঙনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের তারকাদের আলোচিত জুটি খুশি কাপুর ও বেদাঙ্গ রায়নার সম্পর্ক নাকি আর নেই। এক সময় যাদের ‘পাওয়ার কাপল’ বলা হতো, সেই জুটির বিচ্ছেদের খবরে ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আলোচনা।
প্রায় দুই বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন খুশি ও বেদাঙ্গ। জোয়া আখতারের সিনেমা ‘আর্চিজ’-এ একসঙ্গে অভিনয় করেন তারা। সিনেমার প্রচারপর্বেও অনেকবার একসঙ্গে দেখা গেছে এই জুটিকে। তবে বলিউডের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র দাবি করেছে, তাদের সম্পর্ক ভেঙে গেছে। সংবাদমাধ্যমকে সূত্রটি জানিয়েছে, ‘সম্পর্কটা আর নেই। খুশি ও বেদাঙ্গকে এখন আর যুগল বলা যায় না।’ যদিও ঠিক কী কারণে বিচ্ছেদ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের দাবি, খুব বেশি দিন হয়নি তাদের আলাদা হওয়ার।
এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি খুশি কিংবা বেদাঙ্গ। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তারা এখনো পরস্পরকে অনুসরণ করছেন।
২০২৩ সালে ‘আর্চিজ’ সিনেমার শুটিং চলাকালীন প্রথম খুশি ও বেদাঙ্গর সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়ায়। শুরুতে বন্ধুত্ব, পরে তা প্রেমে রূপ নেয় বলে জানা যায়। সম্পর্ক নিয়ে খুব একটা রাখঢাকও ছিল না তাদের। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাতে হাত রেখে উপস্থিত হতেন তারা। যদিও প্রকাশ্যে কখনোই নিজেদের প্রেমের কথা স্বীকার করেননি। বরং একাধিক সাক্ষাৎকারে তারা দাবি করেছেন, কেবল ভালো বন্ধু।
এক সাক্ষাৎকারে বেদাঙ্গ বলেছিলেন, ‘আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহুদিন ধরে একে অপরকে চিনি। আমাদের পছন্দ-অপছন্দেও মিল রয়েছে।’ খুশিও বিভিন্ন সময়ে একই কথা বলেছেন। তবে গত বছর এপ্রিলে খুশির গলায় ইংরেজি অক্ষর ‘ভি’ লেখা একটি পেনডেন্ট নজর কাড়ে। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, তা বেদাঙ্গের নামের প্রথম অক্ষরের ইঙ্গিত। যদিও সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি খুশি।
সব মিলিয়ে, সম্পর্ক ভাঙনের খবর সত্যি কি না-তা নিয়ে এখনো অপেক্ষাতেই রয়েছেন ভক্তরা।
