সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়
কমিশনে সদস্য হবেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টে একটা সচিবালয় কমিশন হবে। সদ্য অবসরে যাওয়া প্রধান বিচারপতি সেই কমিশনের সদস্য হবেন। এ লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় আইনে একটা মাইনর সংশোধন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় আইনের এ সংশোধনের অনুমোদন দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
এমইউ/এমআরএম