ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে কয়েদির মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে কয়েদির মৃত্যু
কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মো. সবুর (৩৫) নামে এক কয়েদি অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। তিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি হিসেবে কারাবন্দি ছিলেন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারারক্ষী মো. আরমান বলেন, সবুর কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি ছিলেন। তার কয়েদি নম্বর ১৪৫১/এ। তবে তিনি কোন মামলার আসামি ছিলেন এ বিষয়ে আমার জানা নেই।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা আছে।
তিনি বলেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্তের শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
কাজী আল-আমিন/বিএ/এমএস