মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ৩

মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ৩
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দিনগত রাত ২টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারইয়ারহাট পৌরসভার ধুমঘাট ফরেস্ট অফিস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম নাফিজ আহমেদ অয়ন। তিনি মার্চেন্ট নেভি সদস্য। তার বাড়ি মিরসরাই উপজেলার মসজিদিয়া গ্রামে। ১০ দিনের ছুটি শেষে ঢাকা হয়ে মাদারীপুর কর্মস্থলে ফিরছিলেন তিনি। বাকি হতাহতদের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।
বারইয়ারহাট ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন তিতাস বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। ঘটনাস্থলে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করি। নিহতদের মধ্যে একজন নেভির তরুণ কর্মকর্তা ছিলেন। বাকিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক বোরহান উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমাদের পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা হয়। মূলত দাঁড়িয়ে থাকা কাঠবোঝাই ট্রাকে সেন্টমার্টিন ট্রাভেলসের একটি স্লিপার বাস ধাক্কা দেয়।
এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/জেআইএম