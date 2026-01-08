  2. জাতীয়

নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী, সবাই ন্যায়বিচার পাবেন: সিইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী, সবাই ন্যায়বিচার পাবেন: সিইসি
আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সিইসি

আসন্ন নির্বাচনে কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম বাতিলের পর চলমান আপিল কার্যক্রম নিয়ে তাদের বিভিন্ন অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী এবং সবাই নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাবেন।

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে বিভিন্ন দলের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এবার মনোনয়ন দাখিলের সময় দেশের কোথাও ভায়োলেন্স হয়েছে এমন তথ্য আমরা পাইনি।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় প্রাঙ্গণে মনোনয়ন বাতিল ও গ্রহণের বিরুদ্ধে চলমান আপিল আবেদনের বুথ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

রাজনৈতিক দলগুলো বলছে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি এবং আইনশৃঙ্খলার এখনো উন্নতি হয়নি, এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, বলতেই পারে, আপনারা তো দেখছেন।

মনোনয়ন দাখিল সুন্দরভাবে হয়েছে জানিয়ে সিইসি বলেন, অতীতে দেখা গেছে মনোনয়ন দাখিলের দিন অনেক ভায়োলেন্স হয়। অনেক খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এবার মনোনয়ন দাখিল সুন্দরভাবে হয়েছে। কোথাও মনোনয়ন দাখিল করতে গিয়ে কোনো মারামারি হয়েছে, ভায়োলেন্স হয়েছে এমন কোনো তথ্য আমরা পাইনি। এটা ভালো দিক। আপিলে সবাই মানুষ। এটাও বড় প্রমাণ। মানুষ নির্বাচনে আগ্রহী। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে এটা পজিটিভলি দেখছি। প্রার্থীরা আপিল করছেন। এটা পজিটিভলি দেখছি।

মনোনয়ন ফরম বাতিলের বিষয়ে প্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ প্রসঙ্গে সিইসি বলেন, নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী এবং সবাই নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাবেন।

আজ বৃহস্পতিবার আপিল আবেদনের চতুর্থ দিন চলছে। সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারীরা ইসিতে আসছেন। মনোনয়ন ফিরে পেতে কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বৈধতার বিরুদ্ধে তারা আবেদন জমা দিচ্ছেন।

আগামীকাল ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল আবেদন জমা দেওয়া যাবে। আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে আপিল শুনানি চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। গত তিন দিনে মোট ২৯৫টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে।

এসএম/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।