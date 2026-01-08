  2. জাতীয়

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অধ্যাদেশ চূড়ান্ত অনুমোদন

প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অধ্যাদেশ চূড়ান্ত অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস/ ছবি- পিআইডি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৬ এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, আগে শিল্পকলা একাডেমির বিভাগের সংখ্যা কম ছিল। এটি বাড়িয়ে নয়টি করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন বিধান এসেছে। অনেকগুলো ধারায় সংশোধন হয়েছে।

প্রেস সচিব আরও জানান, নতুন বিভাগগুলো হলো- প্রশাসন ও অর্থ, থিয়েটার, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র, নৃত্য পারফর্মিং আর্ট, গবেষণা ও প্রকাশনা, নিউ মিডিয়া, কালচারাল ব্র্যান্ডিং উৎসব, প্রযোজনা, সংগীত এবং চারুকলা।

অধ্যাদেশে শিল্পকলা একাডেমির বোর্ডে নৃ-গোষ্ঠীর একজনকে নিয়োগ দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশের যে কালচারাল ডাইভার্সিটি এটা আরও বাড়াবে এবং ইনক্লুশনটা আরও বাড়াবে বলে জানান শফিকুল আলম।

