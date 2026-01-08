বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অধ্যাদেশ চূড়ান্ত অনুমোদন
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৬ এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
আরও পড়ুন
হলফনামায় প্রার্থীর তথ্যে ‘আস্থাহীনতার’ নেপথ্যে কী
নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ভারতে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ
তিনি জানান, আগে শিল্পকলা একাডেমির বিভাগের সংখ্যা কম ছিল। এটি বাড়িয়ে নয়টি করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন বিধান এসেছে। অনেকগুলো ধারায় সংশোধন হয়েছে।
প্রেস সচিব আরও জানান, নতুন বিভাগগুলো হলো- প্রশাসন ও অর্থ, থিয়েটার, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র, নৃত্য পারফর্মিং আর্ট, গবেষণা ও প্রকাশনা, নিউ মিডিয়া, কালচারাল ব্র্যান্ডিং উৎসব, প্রযোজনা, সংগীত এবং চারুকলা।
অধ্যাদেশে শিল্পকলা একাডেমির বোর্ডে নৃ-গোষ্ঠীর একজনকে নিয়োগ দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশের যে কালচারাল ডাইভার্সিটি এটা আরও বাড়াবে এবং ইনক্লুশনটা আরও বাড়াবে বলে জানান শফিকুল আলম।
এমইউ/কেএসআর/জেআইএম