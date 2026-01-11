  2. জাতীয়

প্রকৌশলীদের দাবি পরীক্ষা করে সুপারিশ দিতে কমিটির‌ মেয়াদ বাড়লো

প্রকাশিত: ১২:০৩ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর‌ যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ দিতে গঠিত কমিটির মেয়াদ আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

কমিটির মেয়াদ বাড়িয়ে ৮ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

গত ২৭ আগস্ট গঠন করা ৮ সদস্যের এ কমিটির সভাপতি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। কমিটিতে চারজন উপদেষ্টা ছাড়াও প্রকৌশলীদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল। এরপর মেয়াদ আরও এক দফা বাড়ানো হয়।

তিন দফা দাবিতে আগস্টের শেষের দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে আন্দোলন করেন বুয়েটসহ বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাওয়েরও চেষ্টা করেন।

কমিটির প্রধান ফাওজুল কবির বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন।

কমিটি প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর যৌক্তিকতা
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

